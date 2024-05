Gebäude einer gemeinnützigen Organisation beschädigt

Nr. 0962

In der vergangenen Nacht beschädigten Unbekannte das Gebäude einer gemeinnützigen Organisation in Kreuzberg. Gegen 1 Uhr wurden Zeugen auf eine Gruppe aufmerksam, die mutmaßliche Pflastersteine gegen die Fenster des Gebäudes in der Stresemannstraße warf, den Haupteingang mit einer säureartigen Substanz beschmierte und anschließend flüchtete. Alarmierte Einsatzkräfte stellten Beschädigungen an den Fenstern fest und suchten im Nahbereich nach den Tatverdächtigen, konnten diese allerdings nicht mehr finden. Kräfte der Berliner Feuerwehr neutralisierten die Säure. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.