Nr. 0961

Gestern Mittag kam es in Buch zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 90-jähriger Mann gegen 12 Uhr mit seinem Wagen auf der Autobahn 114 kommend aus Richtung Prenzlauer Allee in Richtung Dreieck Pankow, als er kurz vor der Abfahrt Berliner Ring ungebremst gegen den vor ihm fahrenden Pkw eines 48-Jährigen fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Autos beschädigt, wobei der VW des Seniors komplett ausbrannte. Der Ältere erlitt Verletzungen am Kopf, Rumpf sowie an den Beinen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Jüngere klagte über Schmerzen am Kopf, Rumpf sowie an einem Arm und wurde von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Autobahn stadtauswärts im Bereich der Unfallstelle von circa 12 bis 14 Uhr gesperrt. Polizeikräfte stellten den VW zur Erstellung eines technischen Gutachtens sicher. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.