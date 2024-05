Mehrere Verletzte nach körperlicher Auseinandersetzung

Nr. 0960

In der vergangenen Nacht wurden Polizeikräfte zu einer gefährlichen Körperverletzung in Mitte alarmiert. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen sollen zwei Personengruppen gegen 0.45 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen im James-Simon-Park aneinandergeraten sein. Im weiteren Verlauf soll sich aus dem Streit eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt haben, bei der ein mutmaßliches Messer und Reizgas im Spiel gewesen sein sollen. Ein 18-jähriger Heranwachsender erlitt Stichverletzungen im Bereich des Rumpfes sowie am Kopf und kam in ein Krankenhaus, in welchem er notoperiert werden musste. Ein 27-Jähriger wies eine Stichverletzung im Gesicht auf und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, in welchem er stationär aufgenommen wurde. Ein 22-jähriger Mann klagte über Schmerzen im Bereich des Rumpfes und kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Ein Mann im Alter von 26 Jahren erlitt Augenreizungen, die von Rettungskräften ambulant am Ort behandelt wurden. Lebensgefahr besteht dem Vernehmen nach für keinen der vier Verletzten. Alarmierte Einsatzkräfte konnten im Nahbereich einen 18-Jährigen und seinen 17-jährigen Begleiter festnehmen. Nach der Feststellung ihrer Identitäten wurden beide aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen – auch zur Tatbeteiligung des Duos – hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.