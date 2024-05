Mit Fahrrad ins Gleisbett gefahren

Nr. 0955

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann in das Gleisbett der Straßenbahn geriet, mussten Polizei und Feuerwehr gestern Abend in Friedrichshagen ausrücken. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 67-Jähriger kurz nach 21 Uhr mit seinem Fahrrad den Fürstenwalder Damm in Richtung Bölschestraße. Dabei stieß er mit seinem Vorderrad an den Bordstein, stürzte und fiel anschließend in das Gleisbett der Straßenbahn. Ein 32-jähriger Straßenbahnfahrer, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung fuhr, leitete eine Gefahrenbremsung ein, traf den Senior jedoch mit dem Frontschild der Straßenbahn am Kopf. Vier Fahrgäste der Linie 60 stiegen aus der Straßenbahn aus, um dem Verletzen Erste Hilfe zu leisten. Rettungskräfte brachten den Mann mit Kopf-, Arm- und Rumpfverletzungen in eine Klinik, in der er stationär verblieb und in der ihm auch Blut abgenommen wurde. Polizeikräfte stellten das Fahrrad des Mannes sicher. Der Straßenbahnfahrer und seine Fahrgäste blieben unverletzt. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war der Fürstenwalder Damm zwischen Stillerzeile und Mühlweg gesperrt. Die Straßenbahnlinie 60 sowie der Schienenersatzverkehr der S3 waren davon betroffen. Ein Verkehrsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Ermittlungen dazu übernommen.