Hitlergruß gezeigt - Festnahme

Nr. 0954

In Wedding soll ein Mann gestern Nachmittag einen Hitlergruß gezeigt und volksverhetzende Äußerungen gerufen haben. Nach Angaben von Zeuginnen und Zeugen waren zwei Männer gegen 15.50 Uhr auf dem Gehweg der Groninger Straße unterwegs, als ein unbekannter Fahrradfahrer an den beiden vorbeifuhr. Dabei soll einer der beiden den Hitlergruß und mehrmals „Heil Hitler“ sowie „Sieg Heil“ gerufen haben. Die Zeuginnen und Zeugen zeigten dies anschließend auf dem Polizeiabschnitt 17 an. Daraufhin suchten Polizeikräfte nach dem mutmaßlichen Täter und seinem Begleiter, entdeckten beide in der Groninger Straße Ecke Seestraße und brachten sie zum Polizeiabschnitt. Dort wurden die Personalien des 26-jährigen Tatverdächtigen und seines 27 Jahre alten Begleiters festgestellt. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab bei dem mutmaßlichen Täter einen Wert von rund 1,1 Promille. Nach den Identitätsfeststellungen durften die beide Männer wieder gehen. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.