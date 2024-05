Auto in Brand gesetzt

Nr. 0952

In der vergangenen Nacht brannte in Marzahn ein Auto fast vollständig ab. Passanten bemerkten gegen 0.30 Uhr in der Marzahner Promenade Flammen an dem geparkten Nissan. Alarmierte Brandbekämpfer löschten das Feuer, konnten jedoch nicht verhindern, dass auch zwei danebenstehende Autos, ein Mercedes und ein Kia, beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.