Bandstiftung am Rathaus Tiergarten

Nr. 0950

In der vergangenen Nacht alarmierte ein Anwohner Polizei und Feuerwehr nach Moabit zum Rathaus Tiergarten am Mathilde-Jacob-Platz. Gegen 1.45 Uhr hörte der Zeuge in der angrenzenden Jonasstraße zersplitterndes Glas, bemerkte wenig später Flammen in einem Raum im Erdgeschoss des Rathauses und sah zwei Personen von dem Gerüst in Richtung Bugenhagenstraße flüchten, mit dem das Gebäude zurzeit eingerüstet ist.

Brandbekämpfer löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte stellten an dem Gebäude mehrere mit Farbe aufgebrachte Schriftzüge mit Nahost-Bezug fest. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen zu der Brandstiftung übernommen. Sie dauern an.