Wahlplakate beschädigt - Festnahme

Polizistinnen und Polizisten nahmen heute früh zwei Männer und eine Frau in Lankwitz fest. Ein Zeuge rief gegen 4 Uhr die Polizei, da er ein Trio in der Kaiser-Wilhelm-Straße dabei beobachtete, wie sie gemeinsam Wahlplakate verschiedener Parteien beschädigten. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen die 23-jährige Frau und die beiden 22-jährigen Männer vorläufig fest. Zum Vorwurf der Sachbeschädigung wollten sie sich nach ihrer Festnahme und rechtlicher Belehrung nicht äußern. Weitere Ermittlungen ergaben, dass in unmittelbarer Umgebung weitere Plakate beschädigt worden waren. Nach Feststellung ihrer Personalien wurden die Festgenommenen entlassen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten. Das Ermittlungsverfahren dazu führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.