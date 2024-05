Versammlung an der Freien Universität - Polizei Berlin zieht Bilanz

Nr. 0948

Auf dem Gelände der Freien Universität Berlin in Dahlem kamen gestern in der Spitze 150 bis 200 Personen zu einer bei der Polizei Berlin nicht angezeigten Kundgebung zusammen. Gegen 10 Uhr alarmierte eine Verantwortliche die Polizei zur Universität, nachdem sich zunächst circa 70 Personen in den Hof der Universität in der Habelschwerdter Allee begeben hatten. Diese trugen unter anderem Palästina-Tücher, hielten Transparente hoch und skandierten zum Teil pro-palästinensische Sprechchöre. Zeitgleich bauten Protestierende im Hof Zelte und Pavillons auf. Kurz nach 12 Uhr befanden sich rund 150 Personen auf dem Gelände und weitere etwa 50 Personen in Gebäuden der Universität sowie im angrenzenden Umfeld. Gegen 12.20 Uhr legte die Verantwortliche der Freien Universität Berlin ein Räumungsbegehren und einen Strafantrag vor. Daraufhin löste die Polizei die Versammlung auf, forderte die Teilnehmenden der nicht angezeigten Versammlung mit mehreren Lautsprecherdurchsagen auf, den Hof zu verlassen und erteilte Platzverweise. In der Folge verließen einige Personen freiwillig das Gelände und andere mussten vom Hof geleitet werden. Weitere Personen, die sich weiterhin auf dem Gelände aufhielten und dieses nicht verlassen wollten, wurden unter Anwendung von Zwangsmaßnahmen vom Gelände gebracht. Hierbei kam es auch zu freiheitsbeschränkenden und entziehenden Maßnahmen. Einzelne Personen versuchten anschließend, über verschiedene Gebäudeteile wieder in den Hof zu gelangen. Polizeikräfte verhinderten diesen Zugang und setzten dabei unter anderem Reizgas ein.

Der im Anschluss erfolgte Abstrom der ehemaligen Teilnehmenden der aufgelösten Versammlung mündete in einer angezeigten Kundgebung unter dem Motto „Pro Palästina“ mit rund 250 Teilnehmenden vor dem Haupteingang der Freien Universität Berlin. Dabei skandierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer israel- und polizeifeindliche Ausrufe und es kam zu freiheitsbeschränkenden und entziehenden Maßnahmen.

Parallel dazu zeigte ein Mann spontan eine Kundgebung „Pro Israel“ an, an der circa 60 Personen teilnahmen. Einsatzkräfte trennten diese beiden Kundgebungen voneinander. Nach einem Gespräch mit der Polizei beendete der Anmelder seine Versammlung.

Gegen 17.45 Uhr hatten sich alle Personen vor dem Universitätsgelände und vom U-Bahnhof Dahlem Dorf entfernt. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurden 79 Personen, davon 49 Frauen und 30 Männer, festgenommen, die nach Identitätsfeststellungen entlassen wurden. Im Zusammenhang mit dem Einsatz leiteten Polizeikräfte 80 Strafermittlungsverfahren und 79 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.