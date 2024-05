Schwerer Raub in der Öffentlichkeit

Nr. 0947

Bei einem Raub in Weißensee wurde gestern Abend ein junger Mann verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurde ein 18 Jahre alter Mann gegen 19.55 Uhr auf der Grünfläche in der Buschallee Ecke Orankestrand von drei unbekannt gebliebenen männlichen Jugendlichen beziehungsweise jungen Männern angesprochen und zunächst um eine Zigarette gebeten. Im weiteren Verlauf wurde er von einem der Tatverdächtigen unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seiner persönlichen Gegenstände aufgefordert. Anschließend wurde der 18-Jährige umzingelt und zu Boden getreten, wo er von mehreren Tritten und Schlägen am gesamten Körper getroffen wurde. Dabei wurden ihm sein Mobiltelefon und einige persönliche Gegenstände entwendet. Danach flüchteten die Angreifer in Richtung Orankesee. Durch den Angriff erlitt der junge Mann Verletzungen am Kopf und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem er zur stationären Behandlung verblieb. Die weiteren Ermittlungen zu dem schweren Raub dauern an und wurden von dem Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.