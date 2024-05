Motorrollerfahrer verletzt

Nr. 0946

Gestern Nachmittag wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Adlershof verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 38-Jähriger gegen 17 Uhr mit einem Toyota die Albert-Einstein-Straße in Richtung Gottfried-Leibniz-Straße. Als der Autofahrer auf dem Abschnitt zwischen Gottfried-Leibniz-Straße und Volmerstraße wenden wollte, stieß er mit dem 64-jährigen Motorrollerfahrer, der mit seinem 17-jährigen Sohn als Sozius den Toyota links überholen wollte, zusammen. In Folge des Zusammenstoßes stürzten Vater und Sohn. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 64-Jährigen mit Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Der Autofahrer und der Jugendliche blieben unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.