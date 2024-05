Wahlplakate beschädigt

Nr. 0943

Gestern Abend wurden Polizeikräfte zu einer Sachbeschädigung an Wahlplakaten in Prenzlauer Berg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei Frauen im Alter von 33 und 44 Jahren gegen 23.30 Uhr in der Greifswalder Straße von Zeugen dabei beobachtet worden sein, wie sie zwei Wahlplakate mit einem speziell präparierten Stock mit Haken von einem Lichtmast entfernten. Anschließend sollen die beiden Tatverdächtigen die Plakate mit einem Marker beschmiert und an einer Schaufensterfront abgestellt haben. Die beiden Frauen konnten durch die Einsatzkräfte vorläufig festgenommen werden und wurden nach erfolgter Identitätsfeststellung am Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.