Tötungsdelikt in Grünanlage

Nr. 0942

Gestern Abend kam es zu einem Tötungsdelikt in Wedding. Gegen 20.40 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte zu einem schwer verletzten 46-jährigen Mann in einer Grünanlage in der Chausseestraße Ecke Liesenstraße alarmiert. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die 5. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin und die Staatsanwaltschaft Berlin haben die Ermittlungen dazu übernommen. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Todesumständen und den Hintergründen des Geschehenen, dauern an.