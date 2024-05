Gemeinsame Verkehrssicherheitsaktion der Polizei Berlin mit dem ADAC Berlin-Brandenburg

Nr. 0940

Am 13. Mai 2024 führt die Polizei Berlin mit dem ADAC Berlin-Brandenburg in Lichterfelde eine gemeinsame Verkehrssicherheitsaktion durch. Diese findet in der Zeit von 10 bis 18 Uhr auf dem Platz des 4. Juli Ecke Osteweg statt.

Mobiler Prüfdienst für Pkw

Wiegedienst mit Radlastwaagen für Wohnmobile und Caravans

Fahrradsicherheitscheck

Simulation sogenannter Dooring-Unfälle (Unfälle durch fehlerhaftes Ein- und Aussteigen durch plötzliches Türöffnen)

Ausstellung eines historischen Straßenwacht-Käfers

Der ADAC Berlin-Brandenburg bietet folgende Leistungen an:

Die Polizei Berlin berät zur Beladung und zur Ladungssicherung von Kraftfahrzeugen sowie zum toten Winkel.

Darüber hinaus bieten Polizeikräfte Fahrradkennzeichnungen an, mit der Fahrräder oder Fahrradanhänger, zusätzlich zur gegebenenfalls vorhandenen Rahmennummer, mit einer nachträglichen, individuellen Kennzeichnung versehen werden.

Voraussetzung für eine Fahrradkennzeichnung ist die Vorlage eines Eigentumsnachweises sowie Personalausweises oder Reisepasses. Minderjährige kommen bitte in Begleitung ihrer Erziehungsverantwortlichen oder legen eine schriftliche Einwilligung ihrer Eltern vor.