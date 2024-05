Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Nr. 0939

Gestern Abend nahmen Einsatzkräfte einen jungen Mann in Gesundbrunnen fest, der einen Jugendlichen mit einem Messer verletzt haben soll. Zeuginnen und Zeugen riefen gegen 19.20 Uhr die Polizei zum Vorplatz des U-Bahnhofs Gesundbrunnen, da sie einen Streit zwischen zwei Gruppen, bestehend aus jeweils fünf Personen, wahrgenommen haben. Im weiteren Verlauf soll der mutmaßliche Angreifer ein Messer gezogen und damit dem Jugendlichen ins Gesäß gestochen haben. Anschließend flüchtete er in Richtung des U-Bahnhofs Gesundbrunnen. Hier nahmen die alarmierten Einsatzkräfte den Tatverdächtigen im Alter von 19 Jahren fest. Rettungskräfte brachten den 17 Jahre alten Verletzten mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus, in dem er zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen wurde. Nach Feststellung seiner Personalien auf einer Polizeidienststelle wurde der Festgenommene entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen.