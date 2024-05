Festnahmen nach schwerem Raub mit Messereinsatz

Nr. 0938

Gestern Abend wurde die Polizei nach Spandau gerufen, wo ein Jugendlicher von einer vierköpfigen Gruppe verletzt und beraubt worden sein soll. Der 16-Jährige gab an, gegen 21.50 Uhr am Altstädter Ring vor dem Rathaus Spandau unvermittelt von dem Quartett geschlagen und getreten worden zu sein. Auch ein Messer soll zum Einsatz gekommen sein, wodurch der Jugendliche Stichverletzungen am Rücken erlitt. Die mutmaßlichen Angreifer sollen ihm persönliche Wertgegenstände geraubt haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 16-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Tatverdächtigen konnten von den Einsatzkräften in der Nähe des mutmaßlichen Tatorts gestellt werden. Es handelt sich um einen 13-jährigen Jungen, zwei 17-jährige Jugendliche und einen 39-Jährigen. Der 13-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer verantwortlichen Person übergeben. Die weiteren Tatverdächtigen wurden in Gewahrsam genommen und an ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übergeben, das die weiteren Ermittlungen führt.