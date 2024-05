Senior bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0934

Gestern Mittag erlitt ein Senior bei einem Verkehrsunfall in Altglienicke Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen soll der 83-jährige gegen 12.15 Uhr mit seinem Ford die Siriusstraße befahren haben, um dann nach rechts in die Schönefelder Chaussee einzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache soll er dabei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw berührt haben. In der Folge geriet der Wagen des 83-Jährigen offenbar ins Schleudern, kippte und drehte sich auf das Dach. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Autofahrer mit Verletzungen an Kopf, Oberkörper, einem Arm und einem Bein in ein Krankenhaus, in der er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.