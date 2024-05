Mädchen bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0929

Gestern Vormittag wurden zwei Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Pankow verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 51-Jähriger gegen 10 Uhr mit einem Opel die Wilhelm-Kuhr-Straße in Richtung der Straße Am Bürgerpark und stieß an der Kreuzstraße mit einem vom rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten VW zusammen, mit dem eine 57-Jährige in der Kreuzstraße in Richtung Wollankstraße unterwegs war. In der Folge des Zusammenstoßes wurde der Opel gegen einen geparkten Wagen geschleudert. Zum Zeitpunkt des Unfalls saßen eine Zwölfjährige und eine 51 Jahre alte Frau mit im Opel. Während der Opel-Fahrer und die 51-Jährige unverletzt blieben, brachten Rettungskräfte die Zwölfjährige mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein neunjähriges Mädchen, das in dem VW saß, stand unter dem Eindruck des Geschehenen und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Die VW-Fahrerin und eine weitere Insassin im Alter von 46 Jahren blieben unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.