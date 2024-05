Frau beleidigt und geschubst

Nr. 0928

Gestern Morgen wurden Einsatzkräfte zu einer Beleidigung und einer Körperverletzung nach Köpenick alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 44-jährige Frau gegen 9 Uhr an einer Straßenbahnhaltestelle an der Bahnhofstraße Ecke Lindenstraße eine ebenfalls 44-jährige Passantin fremdenfeindlich beleidigt haben. Anschließend habe die Tatverdächtige die Frau geschubst, wodurch sie mit dem Kopf gegen die Glasscheibe des Wartehäuschens prallte. Sie erlitt Schmerzen am Kopf, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Die Tatverdächtige wurde zur Durchführung der erkennungsdienstlichen Behandlung einem Polizeigewahrsam zugeführt. Die weiteren Ermittlungen werden beim Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin geführt.