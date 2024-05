Autofahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 0926

Nach einem Verkehrsunfall gestern Abend in Bohnsdorf musste ein Autofahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 34-Jährige gegen 19 Uhr die Ludwig-Prandtl-Straße in Richtung Alexander-Meißner-Straße, als er nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Auflieger eines Lkw fuhr. Bei dem Aufprall bohrte sich die Deichselstange des Aufliegers ins Fahrzeuginnere und verletzte den Fahrer an beiden Oberschenkeln. Kräfte der Berliner Feuerwehr retteten den Mann aus dem Fahrzeug. Anschließend erfolgte sein Transport mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert werden musste. Lebensgefahr soll derzeit nicht bestehen. Die gleichaltrige Beifahrerin sowie drei Kinder, die ebenfalls mitgefahren waren, blieben unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.