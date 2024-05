Nr. 0925

Freitagnachmittag kam es in Gesundbrunnen zu einem Angriff mit antisemitischem Hintergrund. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 54-Jähriger gegen 16 Uhr in der Brunnenstraße unterwegs, als ein Unbekannter auf ihn zukam und beleidigende Worte in deutscher Sprache zurief, die er jedoch nicht genau verstand. Des Weiteren sollen zudem die Worte „Free Palestine“ gefallen sein. Anschließend soll ihn der Unbekannte zu Boden gestoßen und danach einen am Straßenrand stehenden E-Scooter gegriffen haben. Diesen soll er dann auf den 54-Jährigen zugeschoben haben. Der Roller traf seine Hand, woraufhin er eine Schwellung sowie Schmerzen erlitt. Auch sein T-Shirt wurde beschädigt. Anschließend verließ der mutmaßliche Angreifer den Ort. Der 54-Jährige gab an, jüdischen Glaubens zu sein und trug unter seinem T-Shirt einen jüdischen Gebetsmantel, der darunter herausragte und sichtbar war. Eine medizinische Versorgung seiner Verletzungen am Ort war zunächst nicht erforderlich. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.