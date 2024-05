Sicherheitsmitarbeiter im U-Bahnhof verletzt

Nr. 0923

Gestern Abend wurde ein Sicherheitsmitarbeiter der BVG in Wedding angegriffen und verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hörte ein 28-jähriger Sicherheitsmitarbeiter der BVG gegen 18.50 Uhr, wie ein Mann am Bahnsteig der U9 des U-Bahnhofs Leopoldplatz laut herumschrie und begab sich zusammen mit einem Kollegen dorthin. Nach Ansprechen des 52-Jährigen soll sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung entwickelt haben. In der Folge soll der mutmaßliche Schreihals den 28-Jährigen mehrfach geschlagen haben. Auch die 53-jährige Begleiterin des 52-Jährigen soll mit einer Kunststoffflasche einige Male auf den Sicherheitsmitarbeiter eingewirkt und ihn zudem verbal bedroht haben. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeieinsatzkräfte nahmen das Duo vorläufig fest. Der 28-Jährige wurde noch am Ort von Rettungskräften der Feuerwehr ambulant behandelt. Nach den polizeilichen Maßnahmen kamen der 52- und die 53-Jährige wieder auf freien Fuß. Der Kollege des Sicherheitsmitarbeiters blieb unverletzt.