Angriff mit israelfeindlichem Hintergrund

Nr. 0922

Gestern Nachmittag wurde ein Mann, der eine israelische Flagge als Gewand trug, von einem Unbekannten in Moabit angegriffen. Nach den derzeitigen Ermittlungen saß gegen 17 Uhr ein 34-Jähriger mit einer israelischen Flagge an einem Einzeltisch im Außenbereich eines Lokals in der Beusselstraße. Auf dem Gehweg soll ein Mann auf einem E-Scooter vorbeigefahren sein und das Fahrzeug kurz hinter dem Lokal abgestellt haben, nachdem er auf den 34-Jährigen und dessen Gewand aufmerksam geworden sein soll. Der E-Scooter-Fahrer soll dann an den Mann herangetreten sein, israelfeindliche Worte von sich gegeben und ihm mit einer Faust ins Gesicht geschlagen haben. Nach dem Schlag soll der 34-Jährige zu Boden gestürzt sein und der Angreifer sich zu Fuß in Richtung Turmstraße entfernt haben. Die Geldbörse des 34-Jährigen, die sich noch vor dem Angriff auf dem Tisch befunden haben soll, fehlte nach dem Angriff. Eine ärztliche Versorgung lehnte der Mann ab. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen.