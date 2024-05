Kind betritt die Fahrbahn und wird von Motorrad erfasst

Nr. 0921

Gestern Abend wurde ein Neunjähriger bei einem Verkehrsunfall in Französisch Buchholz verletzt. Gegen 18.30 Uhr soll das Kind am Rosenthaler Weg zwischen der Cunistraße und der Mühlenstraße auf der Mittelinsel gestanden haben und wollte von dort aus die Fahrbahn zu Fuß überqueren. Zeugenaussagen zufolge soll der Neunjährige beim Betreten der Fahrbahn nicht auf den Fahrzeugverkehr geachtet haben. Ein 61-Jähriger, der mit seinem Motorrad auf dem Rosenthaler Weg in Richtung Mühlenstraße unterwegs gewesen ist, soll dem Vernehmen nach eine Gefahrenbremsung eingeleitet haben. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Kind am Kopf getroffen wurde. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Neunjährigen, der Kopf- und Knieverletzungen erlitt, nach medizinischer Erstversorgung gemeinsam mit der am Unfallort erschienenen Mutter in ein Klinikum. Dort wird das Kind, bei dem ein Schädelhirntrauma nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht auszuschließen ist, stationär behandelt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die Ermittlungen übernommen.