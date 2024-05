Festnahme nach schwerer Körperverletzung

Nr. 0920

Mitte/Friedrichshain-Kreuzberg

Gestern Abend nahmen Polizeieinsatzkräfte einen Tatverdächtigen in Friedrichshain fest, der einen Mann gestern Nachmittag zu Boden geschlagen haben soll. Nach bisherigem Kenntnisstand alarmierten Zeuginnen und Zeugen die Polizei gegen 15 Uhr zu einem stark blutenden Mann, der am Alexanderplatz bewusstlos auf dem Boden lag. Auf Videoaufnahmen von einem Zeugen, die Polizeieinsatzkräfte einsahen, ist zu erkennen, dass der 47-Jährige von einem Mann gegen den Kopf geschlagen wurde und anschließend zu Boden fiel. Der Schläger flüchtete anschließend vom Ort. Der Angegriffene kam mit Hirnblutungen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde.

Gegen 18.35 Uhr machten Polizeieinsatzkräfte durch die übermittelte Personenbeschreibung einen Tatverdächtigen im Alter von 29 Jahren aus und nahmen ihn am S-Bahnhof Ostbahnhof fest. Er wurde der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.