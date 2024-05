Farbschmiererei mit homophobem Inhalt - Festnahme

Nr. 0912

In der vergangenen Nacht kam es in Prenzlauer Berg zu einer Festnahme nach einer Farbschmiererei mit homophobem Inhalt. Gegen 23.30 Uhr bemerkte die Besatzung eines Funkwagens des Polizeiabschnitts 16 einen frisch aufgetragenen Schriftzug an der Wand einer Unterführung an der Schönhauser Allee und nahm einen 46-jährigen Mann fest, der sich in der Nähe aufhielt. An dem Tatverdächtigen stellten die Einsatzkräfte Farbanhaftungen fest und stellten eine Farbsprühdose sicher, die in der Nähe des Festgenommenen auf dem Boden lag. Nach der Feststellung seiner Personalien wurde der 46-Jährige entlassen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung mit homophobem Hintergrund dauern an und wurden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.