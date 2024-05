Mann von zwei Unbekannten angegriffen

Nr. 0911

Gestern Abend wurde ein Mann von zwei Unbekannten in Neu-Hohenschönhausen angegriffen und verletzt. Gegen 21.50 Uhr beobachteten Zeugen auf der Vincent-van-Gogh-Straße nach lautem Geschrei und einer ausgelösten Alarmanlage eines Autos, wie ein Mann einen 30-Jährigen angegriffen, ihn in den Schwitzkasten genommen und zwischen geparkten Autos zu Boden gebracht haben soll. Gemeinsam mit einem Komplizen soll der Tatverdächtige den am Boden liegenden 30-Jährigen weiter geschlagen und getreten haben. Anschließend soll sich das Duo in Richtung Falkenberger Chaussee entfernt haben. Alarmierte Einsatzkräfte suchten den Nahbereich erfolglos ab. Durch den Angriff erlitt der 30-Jährige eine blutende Kopfplatzwunde. Nach medizinischer Erstversorgung brachten ihn alarmierte Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Klinikum. Darüber hinaus wurde im Zuge der Tat ein geparktes Auto beschädigt. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die Ermittlungen.