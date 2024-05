Beim Überqueren der Fahrbahn verletzt

Nr. 0910

Gestern Vormittag wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Weißensee verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 37-jährige Fahrer eines Sattelzuges gegen 10.15 Uhr die Indira-Gandhi-Straße in Richtung Berliner Allee, als der 49-Jährige, vermutlich ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, die Fahrbahn überquerte. Der Fußgänger wurde von der rechten vorderen Fahrzeugecke erfasst und nach vorne geschleudert. Dadurch erlitt der Passant Verletzungen am Kopf und am Rumpf und wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.