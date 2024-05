Seniorin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0905

Gestern Nachmittag kam es in Tempelhof zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Seniorin, deren Identität bislang noch nicht geklärt werden konnte, gegen 16.45 Uhr die Fahrbahn des Tempelhofer Damms betreten haben. Es kam zur Kollision mit dem Wagen eines 64-Jährigen, der in Fahrtrichtung BAB 100 (Nord) unterwegs war. Die Frau erlitt nach ersten Erkenntnissen eine Beckenfraktur und ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Autofahrer stand sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens und klagte über Herzschmerzen. Er wurde ebenfalls durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn des Tempelhofer Damms war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Alt-Tempelhof und Borussiastraße bis ca. 17.20 Uhr in nördlicher Fahrtrichtung gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).