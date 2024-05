Transfrau angegriffen

Nr. 0901

Gestern Nachmittag soll eine Transfrau in Tiergarten von einem Unbekannten angegriffen worden sein. Die 31-Jährige wandte sich an die Besatzung eines vorbeifahrenden Einsatzwagens und gab an, sich gegen 14.20 Uhr in der Kurfürstenstraße aufgehalten zu haben. Der Unbekannte soll sich ihr von hinten angenähert und ihr einen Gürtel auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend soll er in Richtung Frobenstraße geflüchtet sein. Zeugen bestätigten die Aussagen der 31-Jährigen, die mit einer Platzwunde am Kopf von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde. Weil davon ausgegangen werden muss, dass der Angriff transphob motiviert war, führt der Staatsschutz des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen.