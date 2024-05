Radfahrer nach Unfall notoperiert

Nr. 0896

Bei einem Verkehrsunfall in Mitte zog sich ein Radfahrer gestern Mittag erhebliche Verletzungen zu. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr der 51-Jährige gegen 13.05 Uhr auf der Axel-Springer-Straße und bog an der mit Ampeln geregelten Kreuzung nach links in die Leipziger Straße ein. Im Kreuzungsbereich wurde er von einem 26-jährigen Mann angefahren, der mit seinem Auto von der Gertraudenstraße kommend in Richtung Leipziger Straße unterwegs war. Der Radfahrer stürzte und kam nach einer Erstversorgung durch einen Passanten am Unfallort mit Verletzungen unter anderem am Kopf in ein Krankenhaus. Dort musste er notoperiert werden. Der Autofahrer, bei dem ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von null Promille ergab, blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Hergang des Unfalls, insbesondere dazu, welche Farben die Ampeln für die beiden Männer zeigten, übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).