Radfahrer und Fußgänger zusammengestoßen

Nr. 0894

In der vergangenen Nacht wurde in Zehlendorf ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein bislang unbekannt gebliebener Fahrradfahrer mit seinem Rad gegen 1.30 Uhr einen unbeleuchteten und unbefestigten Weg einer geschützten Grünanlage zwischen Laehr’scher Jagdweg und Teltower Damm. Der Radfahrer, der in Richtung Teltower Damm unterwegs war, stieß mit einem 80-jährigen Fußgänger zusammen, der den Weg in entgegengesetzte Richtung lief. Durch den Sturz erlitt der Senior diverse Hautabschürfungen an den Armen und am Kopf sowie eine Halswirbelsäulenfraktur. Der Radfahrer soll sich nach einer verbalen Auseinandersetzung vom Unfallort in unbekannte Richtung entfernt haben und dabei zudem noch über den am Boden liegenden Mann gefahren sein. Der 80-Jährige konnte sich nach eigenen Angaben noch zu einer Bekannten schleppen, die Erste Hilfe leistete und die Berliner Feuerwehr alarmierte. Rettungskräfte brachten den Senior in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.