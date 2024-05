Fußgänger nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 0893

Nach einem Verkehrsunfall gestern Morgen in Köpenick musste ein Fußgänger zur Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 37-jährige Autofahrerin gegen 8.25 Uhr die Friedrichshagener Straße aus Richtung Bahnhofstraße kommend. An der Einmündung zur Salvador-Allende-Straße bog sie nach links in diese ab und erfasste mit ihrem Wagen einen 68-jährigen Fußgänger, der zu diesem Zeitpunkt die Straße innerhalb der Fußgängerfurt überqueren wollte. Der Mann stürzte auf die Fahrbahn und erlitt erhebliche Verletzungen am Kopf sowie Verletzungen an den Beinen, Hüfte und Schulter. Zusammen mit einem unbekannt gebliebenen Fahrradfahrer leistete die Autofahrerin noch Erste Hilfe, bis ein alarmierter Rettungswagen den Verletzten ins Krankenhaus brachte. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.