Brennende Lieferfahrzeuge

Nr. 0891

In der vergangenen Nacht brannten in Wittenau mehrere Fahrzeuge. Diverse Anwohnende alarmierten gegen 2.45 Uhr Polizei und Feuerwehr, da sie durch laute Knallgeräusche auf einen Brand in der Thyssenstraße aufmerksam wurden. Auf einem dortigen Gewerbegelände brannten insgesamt 16 Lieferfahrzeuge eines Internetversandhandels. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten die brennenden Fahrzeuge. Es wurde niemand verletzt. Da eine politische Tatmotivation derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen übernommen.