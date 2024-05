Fußgängerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nr. 0890

Gestern Mittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Friedrichsfelde, bei dem eine Seniorin tödlich verletzt wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr eine 45-Jährige mit ihrem Auto gegen 11.30 Uhr die Rummelsburger Straße von der Kraetkestraße kommend. Beim Abbiegen nach rechts in die Volkradstraße erfasste sie mit ihrem Auto die 88-jährige Fußgängerin, die die Fahrbahn der Volkradstraße überquerte. Die Seniorin stürzte durch den Zusammenstoß erst auf die Motorhaube des Pkws und anschließend auf die Fahrbahn. Dort blieb sie mit erheblichen Kopfverletzungen liegen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in eine Klinik, wo sie später ihren Verletzungen erlag. Die Autofahrerin stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.