Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes

In der vergangenen Nacht wurden Polizei und Rettungskräfte zu einem verletzten Mann nach Reinickendorf alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen entdeckte ein Passant kurz vor Mitternacht auf dem Gehweg der Holländerstraße den 41-Jährigen, der stark blutete. Die Rettungskräfte stellten bei ihm mehrere Stichverletzungen fest und brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er intensivmedizinisch behandelt wird. Die 5. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen übernommen.