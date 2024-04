Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0886

Gestern Abend kam es in Mariendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Gegen 18 Uhr beobachteten eine Autofahrerin und ein Autofahrer einen 32-Jährigen, der mit seinem Pkw im Mariendorfer Damm zwischen Tauernallee und Glärnischweg vom rechten Fahrbahnrand anfuhr und in einem Zug in einen Mitteldurchbruch in Höhe Birnhornweg fuhr. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer, der im linken Fahrstreifen des Mariendorfer Damms in Richtung Glärnischweg unterwegs war. In der Folge stürzte der 59-Jährige, kam auf der Fahrbahn zum Liegen und verlor anschließend kurzzeitig das Bewusstsein. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Zweiradfahrer zunächst am Ort und brachten ihn dann mit Kopfverletzungen und Verletzungen am Oberkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Der Mariendorfer Damm blieb während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme zwischen der Tauernallee und dem Glärnischweg in Fahrtrichtung Alt-Mariendorf bis etwa 19.10 Uhr gesperrt. Von der Sperrung waren auch Buslinien betroffen. Ein Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die Ermittlungen übernommen.