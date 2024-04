Motorradfahrer gerät auf die Gegenfahrbahn

Nr. 0885

Gestern Vormittag ereignete sich in Johannisthal ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Männer verletzt wurden. Gegen 10.20 Uhr war ein Mann mit einem Motorrad im Ernst-Ruska-Ufer in Richtung BAB 113 unterwegs. Zeugenaussagen zufolge soll der Zweiradfahrer in der Rechtskurve kurz vor der Autobahn die Kontrolle über die Maschine verloren haben. Er geriet in die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Motorradfahrer, dessen Identität nach bisherigem Ermittlungsstand nicht festgestellt werden konnte, erlitt bei dem Zusammenstoß ein Polytrauma. Alarmierte Rettungskräfte brachten den unbekannten Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen und operiert wurde. Der 63-jährige Autofahrer wurde mit Nacken- und Handgelenkschmerzen von Rettungskräften ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Ermittlungen übernommen.