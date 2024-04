Senior bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0884

Gestern Nachmittag kam es in Wilmersdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Senior verletzt wurde. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war eine 37-Jährige auf der Suche nach einem Parkplatz und befuhr mit einem Pkw gegen 16.50 Uhr die Rüdesheimer Straße in Richtung Wiesbadener Straße. Beim Einparken übersah sie offenbar den rechts neben ihr in gleicher Richtung fahrenden 86-jährigen Pedelec-Fahrer und kam diesem immer näher. Der Senior soll versucht haben, auf sich aufmerksam zu machen, indem er auf das Dach des Autos schlug. Dabei soll er den Außenspiegel des Pkw berührt haben und gestürzt sein. Der 86-Jährige erlitt dadurch Verletzungen an Hüfte und Oberschenkel. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert werden musste. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.