Pedelec-Fahrer und BVG-Fahrgast bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0883

Gestern Mittag kam es in Kaulsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer und ein Fahrgast eines BVG-Busses verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 67-jährige gegen 12.10 Uhr mit seinem Pedelec die Straße Am Niederfeld in Richtung Chemnitzer Straße. Offenbar ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, bog der 67-Jährige kurz vor der Rosenhagener Straße nach links ab, um seine Fahrt in Richtung Butzer See fortzusetzen, und es kam zu Zusammenstoß mit einem Bus. Der 67-jährige Zweiradfahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Pedelec, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich. Der 62-jährige Busfahrer wollte zum Zeitpunkt des Unfalls gerade den Pedelec-Fahrer überholen und hatte noch versucht, durch ein Ausweichen einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies war nicht gelungen. Bei diesem Ausweichmanöver war eine 58-jährige Frau, die im hinteren Teil des Busses gesessen hatte, aus dem Sitz gehoben worden. In der Folge stürzte sie im Bus und zog sich eine Rückenverletzung zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau und den Pedelec-Fahrer, der Arm- und Kopfverletzungen sowie Verletzungen am Oberkörper erlitten hatte, zu stationären Behandlungen in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das zuständige Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.