Nr. 0881

In der vergangenen Nacht bemerkten Einsatzkräfte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit eine Beschädigung an dem Hinweisschild einer Gedenkstätte in Prenzlauer Berg. Nach ersten Erkenntnissen stellten die Kräfte gegen 1.55 Uhr mehrere Risse sowie eine Schmiererei auf dem Schild an der Schönhauser Allee fest. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.