Festnahme nach Einbruch in Restaurant

Nr. 0880

Vergangene Nacht nahmen alarmierte Einsatzkräfte einen Mann nach einem Einbruch in ein Restaurant in Schöneberg fest. Gegen 1.30 Uhr wurde ein Anwohner auf ein Klirren aufmerksam und beobachtete von seinem Balkon aus eine Person, die die Fensterscheibe des gegenüberliegenden Restaurants in der Kyffhäuserstraße einschlug. Fahnder eines Polizeiabschnitts durchsuchten wenig später das Lokal und nahmen im Keller den mutmaßlichen Einbrecher fest. Bei der anschließenden Durchsuchung des 27-Jährigen sowie seiner mitgeführten Sachen stellten die Zivilfahnder vermeintliches Diebesgut fest. Einsatzkräfte brachten den Tatverdächtigen in einen Polizeigewahrsam, in dem er erkennungsdienstlich behandelt und dem Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übergeben wurde. Die Ermittlungen dort dauern an.