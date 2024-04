Nr. 0879

Heute früh kam es in Kaulsdorf zu Sachbeschädigungen an mehreren Autos. Am Vormittag bemerkten Anwohnende des Einfamilienhausgebietes Ringstraße, Münsterberger Weg und Waplitzer Straße, dass ihre Fahrzeuge, die zum Teil auf der Straße standen, in der Zeit von 4 bis 5 Uhr beschädigt worden waren. Der Tatverdächtige habe bei den Fahrzeugen zum Teil die Seitenspiegel abgeklappt und überdreht oder die Kennzeichen abgerissen und weggeworfen. Diese konnten teilweise im Nachbarbereich wieder aufgefunden und zurückgegeben werden. An vier Autos ritzte der Tatverdächtige Hakenkreuze in der Größe von circa einem halben Quadratmeter auf die Autotüren. Am Ende wurden insgesamt 21 Autos beschädigt. Durch Videoaufzeichnungen eines Anwohnenden konnte ein 41-Jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden, der sich nun wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung und des Diebstahls an Kfz, des Hausfriedensbruchs sowie des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole verantworten muss. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin übernommen.