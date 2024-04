Einsatzkräfte angegriffen und verletzt

Nr. 0878

Gestern Abend äußerte sich ein Mann verfassungswidrig und verletzte drei Polizisten in Friedrichshain. Gegen 20.15 Uhr störte ein 30-Jähriger Einsatzkräfte bei der Festnahme eines mutmaßlichen Ladendiebes in der Straße Am Ostbahnhof. Als die Polizeikräfte ihm dann einen Platzverweis erteilten, ging der Mann auf die Fahrbahn, zeigte ihnen den Mittelfinger und äußerte sich verfassungswidrig. Im weiteren Verlauf nahmen die Beamten den Tatverdächtigen fest, legten ihm Handfesseln an und setzten ihn in ein Dienstfahrzeug. Zur Feststellung seiner Identität fuhren die Polizisten mit ihm in einen Polizeigewahrsam. Während der Fahrt trat und spuckte er um sich, wodurch drei Polizisten verletzt worden sind. Nachdem die Identität des Mannes geklärt war, wurde er in ein Krankenhaus gebracht, in welchem er stationär aufgenommen wurde. Einer der drei Beamten wurde an einem Arm, die anderen beiden an einem Bein verletzt. Alle drei mussten ihren Dienst vorzeitig beenden. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Widerstands sowie tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen dauern an.