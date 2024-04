In der Straßenbahn ins Gesicht geschlagen

Nr. 0877

Zu einem verletzten Mann in einer Straßenbahn wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 31 gestern Abend nach Karlshorst gerufen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der 54-Jährige gegen 21.45 Uhr mit einer Tram der Linie M 17 in Richtung Falkenberg unterwegs, als eine Gruppe von bis zu vier Personen in die Bahn gestiegen sei und angefangen habe, ihn zu bepöbeln und auf seine Staatsangehörigkeit anzusprechen. Im weiteren Verlauf, etwa auf Höhe der Haltestelle Treskowallee/HTW Berlin, soll ihm ein Mann aus der Gruppe mehrfach ins Gesicht geschlagen und anschließend mit der Gruppe die Bahn verlassen haben. Der Verletzte wandte sich ein paar Haltestellen später an den Tramfahrer, der umgehend Polizei und Rettungskräfte hinzurief. Der 54-Jährige, der zum Zeitpunkt des Übergriffs eine Halskette mit Ukrainebezug trug, kam mit Verletzungen im Gesicht zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Atemalkoholmessung bei ihm ergab einen Wert von etwa 2,4 Promille. Die Ermittlungen zu der Körperverletzung übernahm der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.