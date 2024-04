Kradfahrer abgedrängt

Nr. 0872

Gestern Mittag stürzte ein Motorradfahrer in Marzahn und erlitt erhebliche Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 59-Jährige kurz vor 14 Uhr mit seinem Krad auf der Märkischen Allee aus Richtung Wittenberger Straße in Richtung Wuhletalstraße unterwegs. Dabei befuhr er den linken von zwei Fahrstreifen. Neben ihm, auf dem rechten Fahrstreifen und auf gleicher Höhe, fuhr ein Fahrer auf einem Leichtkraftrad. Dieser soll, ohne auf den nachfolgenden Verkehr geachtet zu haben, von seiner Fahrspur auf die linke gewechselt haben. Um eine Kollision zu vermeiden, leitete der 59-Jährige eine Gefahrenbremsung ein. Dadurch soll er mit seiner Maschine ins Schlingern gekommen und gestürzt sein. Der Fahrer des Kleinkraftrades entfernte sich unerkannt. Durch den Sturz erlitt der 59-Jährige eine Schulterverletzung sowie weitere Verletzungen an Armen und Beinen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachtes der Verkehrsunfallflucht übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).