Fußgängerin nach Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0870

Gestern Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Lichterfelde, in dessen Folge eine Frau verletzt wurde. Gegen 16.30 Uhr war ein Mann mit seinem Pkw auf dem Hindenburgdamm in Richtung Wolfensteindamm unterwegs. Zeugenaussagen zufolge fuhr der 35-Jährige bei roter Ampel in den Kreuzungsbereich zur Gelieustraße und traf dabei eine Fußgängerin, die den Hindenburgdamm vom Gardeschützenweg kommend überquerte. Die 22-Jährige soll dabei durch die Luft geschleudert worden und auf der Fahrbahn aufgeschlagen sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 22-Jährige nach medizinischer Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Klinikum. Sie erlitt eine Fraktur der Wirbelsäule, einen Beckenbruch sowie eine Kopfplatzwunde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Der 35-Jährige willigte einer freiwilligen Atemalkoholmessung ein. Diese ergab einen Wert von 0,85 Promille. Anschließend führten die Einsatzkräfte den 35-Jährigen einem Polizeigewahrsam für eine Blutentnahme zu, beschlagnahmten seinen Führerschein und darüber hinaus das Unfallfahrzeug. Der Hindenburgdamm blieb während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme zwischen der Roonstraße und der Neuchateller Straße in beiden Richtungen bis etwa 19.40 Uhr gesperrt. Von der Sperrung waren die BVG-Linien M85, 285, 283 und 188 betroffen. Ein Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) führt die Ermittlungen.