Mit Messer bedroht und fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 0866

In Gropiusstadt wurde gestern Nachmittag eine Frau und ihr Kind mit einem Messer bedroht und fremdenfeindlich beleidigt. Gegen 15 Uhr soll die 39-Jährige mit ihrem elfjährigen Kind einen Supermarkt an der Lipschitzallee verlassen und ihren Pkw auf dem dortigen Parkplatz aufgesucht haben. Auf der anderen Seite des Zauns, der den Parkplatz abgrenzt und in dessen Höhe ihr Pkw geparkt war, erschien dem Vernehmen nach ein Mann, der die Frau fremdenfeindlich beleidigt und ihr Gewalt angedroht haben soll. Anschließend begab sich der Unbekannte in einen in der Nähe befindlichen Hauseingang und soll wenig später mit einem Messer in einer Hand zum Zaun zurückgekehrt sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige mit dem Messer durch die Maschen in Richtung des Kindes gestochen haben. Der Junge befand sich jedoch in ausreichendem Abstand zum Zaun und wurde nicht verletzt. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen am Ort nicht mehr antreffen. Eine Absuche des Nahbereiches blieb ebenso ohne Erfolg. Die Ermittlungen übernahm der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.