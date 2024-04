Verkehrsunfall - Pkw fährt nach Kollision gegen die Eingangsfront eines Restaurants

Nr. 0864

In der vergangenen Nacht ereignete sich in Mitte ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Männer und eine Frau verletzt wurden. Gegen 22.50 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Smart auf der Schützenstraße unterwegs und missachtete dem Vernehmen nach an der Kreuzung zur Friedrichstraße die Vorfahrt eines 44-Jährigen, der mit seinem Mercedes auf der Friedrichstraße in Richtung Leipziger Straße fuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß der Smart frontal gegen die rechte Beifahrerseite des 44-Jährigen, dessen Wagen von der Fahrbahn abkam und gegen die gläserne Eingangsfront eines an der Kreuzung befindlichen Restaurants fuhr. Der Smart drehte sich um die eigene Achse und kam noch im Kreuzungsbereich zum Stehen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 44-Jährigen und seine 17-jährige Beifahrerin, die durch den Zusammenstoß einen Beckenbruch erlitt, zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Der Smart-Fahrer wurde durch Angehörige zur ambulanten Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle blieb während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis etwa 3 Uhr gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die Ermittlungen.