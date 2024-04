Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0863

In der vergangenen Nacht kam es zum Verkehrsunfall in Britz, bei dem ein Fußgänger mehrere Verletzungen erlitt. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen befuhr ein 59-jähriger Mann mit seinem Auto den Britzer Damm in Fahrtrichtung Blaschkoallee, als auf Höhe der Wussowstraße ein 61- jähriger Fußgänger auf die Fahrbahn trat. Der Autofahrer fuhr den Fußgänger trotz Gefahrenbremsung an, so dass dieser zu Boden stürzte. Rettungskräfte brachten den Mann, der unter anderem eine Beinfraktur erlitt, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Britzer Damm wurde in beide Richtungen bis circa 23.30 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).